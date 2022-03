Ucraina, in tutte le scuole russe lezione unificata sulla guerra

Milano, 3 mar. (askanews) – La chiama non invasione ma “missione di liberazione dell’Ucraina” e si propone di spiegare a studenti e adulti “quale pericolo rappresenta la NATO” per la Russia. La trasmissione proposta oggi in tutte le scuole russe “Lezione aperta – Difensori della pace” comincia con gli arcinoti (in Russia) versi di Vladimir Majakovskij “Quello che è bene e quello che è male” e spiega agli scolari perché la Russia “è venuta in difesa della popolazione civile delle regioni di Donetsk e Lugansk”.

Una visione chiaramente di parte russa, non a caso il progetto di indrottinamento è stato avviato dal Ministero dell’Istruzione della Federazione. “Noi siamo sempre stati parte della stessa famiglia lungo una storia che attraversa i secoli” si sente dire durante la lezione in merito ai popoli russo e ucraino.

I conduttori della “lezione aperta” sono la giovane Sofia Khomenko insieme con Denis Polunchukov, giornalista e conduttore televisivo e l’ospite Petr Ishkov, esperto militare russo.

“Ma come è possibile che due popoli fratelli sono arrivati a tutto questo” chiede Sofia. “Come si può vincere contro una superpotenza nucleare?” le risponde con un’altra domanda Denis. “Non si può, a meno che non scateni la potenza di quel Paese contro se stesso”. L’evento è stato diffuso sul social network VKontakte.