Ucraina: inaugurato in Romania centro addestramento piloti F-16

Ucraina: inaugurato in Romania centro addestramento piloti F-16

Bucarest, 13 nov. (Adnkronos) - Il centro di addestramento per i piloti ucraini per imparare a pilotare gli aerei da caccia F-16 è stato ufficialmente aperto in Romania. Lo ha annunciato il ministro della Difesa rumeno Angel Tilvar. Il centro di addestramento si trova presso l'86a base a...