Ucraina: inaugurato nuovo gasdotto per portare gas dalla Norvegia alla Polonia

Varsavia, 27 set. (Adnkronos) – I primi ministri polacco e danese partecipano alla cerimonia di apertura del 'Baltic Pipe', il nuovo gasdotto che aprirà un nuovo collegamento per il gas norvegese verso l'Europa. La cerimonia si svolge presso la stazione di compressione del gas di Goleniow, nel nord-ovest della Polonia.

La Polonia ha guidato il progetto per sostituire il gas proveniente dalla Russia, il suo principale fornitore tradizionale. Gazprom ha smesso di rifornire la Polonia ad aprile. Non sarà soltanto Varsavia a beneficiare per la prima volta del gas norvegese attraverso il gasdotto che attraverserà la Danimarca, ma potranno essere riforniti anche i paesi a sud della Polonia, tra cui Slovacchia e Repubblica Ceca.

Il gasdotto entrerà in funzione il 1 ottobre e dovrebbe raggiungere la sua piena capacità entro la fine di novembre.