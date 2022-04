Ucraina: iniziata la Marcia della Pace PerugiAssisi, un minuto di silenzio

Perugia, 24 apr. (Adnkronos) – Con l'arcolbaleno della pace e con la bandiera gialla e blu dell'Ucraina, è iniziata la Marcia della Pace PerugiAssisi. Prima di partire dai Giardini del Frontone c'è stato un minuto di silenzio. Centinaia le persone che vi partecipano, in una giornata dal meteo incerto.

'Fermatevi! La guerra è una follia', è lo slogan scelto per la marcia si quest'anno dedicata alle vittime e alla sofferenza del popolo ucraino. Slogan che campeggia su un manifesto che ha destato non poche polemiche con una madre con in braccio un bambino e due proiettili uno bianco e uno nero. Il corteo dovrebbe arrivare ad Assisi intorno alle 14 in Piazza San Francesco.