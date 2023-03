Ucraina: iniziata produzione locale di droni, potrebbero volare fino a Mosca e in Siberia

Kiev, 15 mar. (Adnkronos) - La società ucraina AeroDrone ha avviato la produzione in serie di due veicoli aerei senza pilota per le forze armate dell'Ucraina, dopo aver firmato un contratto con il Ministero della Difesa. AeroDrone ha presentato due modelli di droni: il D-80 Discovery, c...

Kiev, 15 mar. (Adnkronos) – La società ucraina AeroDrone ha avviato la produzione in serie di due veicoli aerei senza pilota per le forze armate dell'Ucraina, dopo aver firmato un contratto con il Ministero della Difesa. AeroDrone ha presentato due modelli di droni: il D-80 Discovery, che può trasportare una testata fino a 80 kg, e lE-300 Enterprise, in grado di sollevare un carico fino a 300 kg.

Entrambi i droni sono dotati di sistemi di paracadute in caso di emergenza. Entrambi i droni possono essere utilizzati sia per la ricognizione sia per gli attacchi. Il D-80 è destinato alla ricognizione e allo sminamento dei territori, nonché a identificare i bersagli e a colpirli. Il velivolo è in grado di rilevare oggetti a terra e sott'acqua. Le telecamere consentono di scattare fino a 25mila foto in un volo con diversi livelli di zoom e alta risoluzione. Inoltre, il drone può essere dotato di transponder, trasmettitori video e comunicazione satellitare.

L' E-300 è in grado di trasportare fino a 300 chilogrammi di carico utile (compreso il carburante) a una velocità di 150 km/h. L'E-300 può percorrere una distanza compresa tra 675 km e 3.150 km, ben oltre la distanza da Mosca, a seconda della disponibilità di serbatoi di carburante aggiuntivi. La macchina può rimanere in aria dalle 9 alle 23 ore ad altitudini fino a 5.000 metri e può quindi raggiungere gli Urali e la Siberia. Ad esempio, se un velivolo senza pilota viene lanciato da Kharkiv, può raggiungere Novosibirsk, ma in questo caso l'E-300 diventerà un kamikaze, poiché sarà impossibile tornare indietro.