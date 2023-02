Ucraina: iniziative Camera deputati a 1 anno da inizio guerra

Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, la Camera dei deputati promuove una serie di iniziative, nella giornata di oggi. Alle ore 11 al Chiostro di Vicolo Valdina, l'inaugurazione della mostra “Bandiere di pace. Ritratti di donne ucraine” dell...

Roma, 24 feb.

– (Adnkronos) – A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, la Camera dei deputati promuove una serie di iniziative, nella giornata di oggi. Alle ore 11 al Chiostro di Vicolo Valdina, l'inaugurazione della mostra “Bandiere di pace. Ritratti di donne ucraine” dell’artista tedesca Julia Krahn; alle ore 12 nella Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina l'inaugurazione della mostra multimediale “Bambini che diventano adulti. Fotografie e video dal fronte ucraino” dell’artista Gian Marco Benedetto (diretta webtv al link https://webtv.camera.it/evento/21840); alle ore 17 in Aula a Montecitorio ”Elegia per la pace”, concerto-evento con le musiche del Quartetto d'archi della European union youth orchestra e le letture di Giorgio Borghetti e Giuseppe Fiorello (diretta su Rai 2 a cura di Rai Parlamento e sul Canale satellitare e sulla webtv della Camera al link https://webtv.camera.it/evento/21798); dalle ore 18 illuminazione della facciata di Palazzo Montecitorio con i colori della bandiera dell’Ucraina.