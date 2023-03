Ucraina: intelligence Kiev, 'non ci sono dati su trasferimento missili iraniani alla Russia'

Ucraina: intelligence Kiev, 'non ci sono dati su trasferimento missili i...

Ucraina: intelligence Kiev, 'non ci sono dati su trasferimento missili i...

Ucraina: intelligence Kiev, 'non ci sono dati su trasferimento missili i...

Kiev, 16 mar. (Adnkronos) - Il rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitskyi, afferma che non ci sono dati sul trasferimento di missili balistici dall'Iran alla Russia, e che Teheran starebbe ancora in una "posizione d...

Kiev, 16 mar. (Adnkronos) – Il rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitskyi, afferma che non ci sono dati sul trasferimento di missili balistici dall'Iran alla Russia, e che Teheran starebbe ancora in una "posizione di attesa".

"La Russia ha iniziato a sperimentare una carenza di munizioni – ha affermato Skibitskyi – Sappiamo per certo che stanno lavorando attivamente con l'Iran. Sono in corso trattative con il Myanmar, i Paesi del continente africano e il Medio Oriente. L'Iran fornisce munizioni. La Federazione Russa sta cercando di ottenere altre armi, in particolare UAV. Inoltre, la Russia è interessata a ricevere missili balistici".

Secondo il rappresentante del Gur, non ci sono ancora informazioni sul trasferimento di queste ultime armi alla Russia. "L'Iran sta ancora aspettando, ha assunto una posizione attendista su questo tema", ha aggiunto Skibitskyi.