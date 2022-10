Ucraina: intelligence Kiev, 'russi non si stanno ritirando da Kherson'

Kiev, 24 ott. (Adnkronos) – "Gli occupanti russi fingono di lasciare Kherson, ma in realtà stanno portando lì nuove unità militari e si stanno preparando per la difesa della regione occupata". Lo ha detto alla Pravda ucraina Kyrylo Budanov, capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa di Kiev.

Secondo Budanov, Serhiy Surovikin, che comanda il gruppo meridionale delle truppe russe in Ucraina, potrebbe preparare le basi per attenuare la reazione della società russa in caso di resa o perdita di Kherson, "ma non si può ancora dire che l'esercito si stia ritirando da Kherson. Per molti aspetti, questa è un'operazione di informazione e manipolazione. Intanto stanno chiudendo la banca Promsvyazbank e altre strutture finanziarie che i russi hanno trasferito nella regione.

Inoltre, prelevano contanti, i server, vengono dimessi dagli ospedali i feriti gravi e non deambulanti, dicendo di preoccuparsi per le persone".