Ucraina: Iovino (M5S), 'vili minacce non fermeranno impegno Di Maio per pace'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Le vili e intollerabili minacce di morte rivolte in queste ore a Luigi Di Maio, non lo distoglieranno dall’impegno che sta portando avanti a testa alta per la diplomazia e per la pace. A Luigi va tutta la mia solidarietà.

In momenti come questo dobbiamo fare quadrato e condannare severamente e all’unisono gli autori di queste ignobili frasi cariche di odio che non mineranno il lavoro straordinario del nostro ministro degli Esteri e del Governo”. Lo dichiara il deputato M5S e membro della Commissione Difesa della Camera, Luigi Iovino.