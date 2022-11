Ucraina: Isw, 'armi di precisione russe in esaurimento'

Washington, 8 nov. (Adnkronos) – Le forze russe hanno esaurito in modo significativo il loro arsenale di sistemi d'arma di precisione e hanno subito perdite significative nell'aviazione, quindi sarà probabilmente difficile per loro mantenere l'attuale ritmo di attacchi alle infrastrutture critiche ucraine.

Lo scrive l'American Institute for the Study of War (Isw).

I ricercatori hanno menzionato la dichiarazione del comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, che ha affermato che la Russia ha già perso più aerei in Ucraina di quanti ne avesse persi l'Urss in Afghanistan in 10 anni, nonché le previsioni dell'intelligence britannica che è improbabile che le forze russe compensino le perdite subite dall'aviazione nei prossimi mesi, poiché probabilmente superano di gran lunga la capacità della Russia di produrre nuovi aerei.

Il rappresentante della Gur dell'Ucraina, Vadym Skibitskyi, in un commento all'Economist, ieri ha affermato che l'esercito russo ha utilizzato più dell'ottanta per cento dei suoi missili moderni in una campagna coordinata di attacchi contro le infrastrutture ucraine e che ai militari di Mosca resterebbero soltanto 120 missili Iskander.