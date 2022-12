Ucraina: Isw, 'attacco delle truppe bielorusse è improbabile'

Washington, 14 dic. (Adnkronos) - È improbabile che le truppe bielorusse attacchino l'Ucraina, nonostante l'esercito sembri prepararsi a farlo. Lo scrive l'American Institute for the Study of War (ISW) in un nuovo rapporto, spiegando che "l'addestramento in atto inclu...

Washington, 14 dic.

(Adnkronos) – È improbabile che le truppe bielorusse attacchino l'Ucraina, nonostante l'esercito sembri prepararsi a farlo. Lo scrive l'American Institute for the Study of War (ISW) in un nuovo rapporto, spiegando che "l'addestramento in atto include il dispiegamento di unità in tutta la Bielorussia, con compiti di ingegneria e di attraversamento dei fiumi Neman e Berezina (rispettivamente a più di 170 km e 70 km dal confine bielorusso-ucraino)".

Isw osserva che il movimento di attrezzature bielorusse e russe fa probabilmente parte delle propaganda russa "che suggerisce che le forze di terra convenzionali bielorusse potrebbero unirsi all'invasione russa dell'Ucraina".

Eventualità che, secondo gli analisti americani, resta improbabile".