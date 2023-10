Ucraina: Isw, 'improbabile che Mosca recluti soldati sufficienti per nuove formazioni'

Washington, 26 ott. (Adnkronos) - "La Russia non sarà in grado di reclutare personale sufficiente per le sue nuove formazioni". Lo ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo ultimo rapporto sulla guerra in Ucraina, commentando l'annuncio del vicepresid...

Washington, 26 ott. (Adnkronos) – "La Russia non sarà in grado di reclutare personale sufficiente per le sue nuove formazioni". Lo ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo ultimo rapporto sulla guerra in Ucraina, commentando l'annuncio del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, che ieri ha affermato che oltre 1.600 persone stipulano contratti di servizio nell'esercito ogni giorno e che 385.000 si sono arruolate nelle forze armate russe dal 1 gennaio di quest'anno.

Medvedev ha anche annunciato che Mosca intende istituire nuove formazioni militari nel 2024, tra cui 19 brigate, 49 reggimenti e una flottiglia, come parte di una riforma militare su larga scala. Ma per gli analisti dell'Isw, tuttavia, "resta altamente improbabile che la Russia sarà in grado di fornire a queste formazioni il massimo della loro forza di cui necessitano".

L’Isw ha inoltre osservato che il governo russo continua a offrire nuovi benefici sociali ai militari nel tentativo di incentivare la partecipazione alla guerra contro l’Ucraina. Aumentando gli incentivi, la Russia spera di evitare un altro disastroso ciclo di mobilitazione forzata in vista delle elezioni presidenziali del marzo 2024 .