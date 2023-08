Ucraina: Isw, 'operazioni russe limitate per carenza unità fanteria d'élite'

Ucraina: Isw, 'operazioni russe limitate per carenza unità fanter...

Ucraina: Isw, 'operazioni russe limitate per carenza unità fanter...

Washington, 29 ago. (Adnkronos) - Alla Russia mancano unità di “fanteria d’élite” su cui un tempo faceva affidamento per condurre offensive su larga scala in Ucraina. Lo ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), secondo cui l’esercito russo h...