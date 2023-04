Ucraina: Isw, 'Putin vuole aumentare la repressione nei territori occupati'

Washington, 6 apr. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin chiede il rafforzamento delle cosiddette "operazioni delle forze dell'ordine" per creare le condizioni per un'ulteriore repressione nei territori occupati. Lo scrivono gli esperti dell'Istituto per lo studio...

Washington, 6 apr. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin chiede il rafforzamento delle cosiddette "operazioni delle forze dell'ordine" per creare le condizioni per un'ulteriore repressione nei territori occupati. Lo scrivono gli esperti dell'Istituto per lo studio della guerra (ISW) nel loro aggiornamente quotidiano sul conflitto russo-ucraino. Il rapporto degli analisti americani afferma inoltre che Putin, durante l'incontro di ieri con il Consiglio di sicurezza nazionale russo, ha definito gli sforzi della Russia per rafforzare il controllo sui territori occupati dell'Ucraina una questione di sicurezza interna che riguarda lo stato di diritto.