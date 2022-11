Ucraina: Isw, 'ritiro da Kherson non è una trappola'

Washington, 10 nov. (Adnkronos) – La battaglia per Kherson non è finita, ma le ultime decisioni della Russia puntano a una nuova fase. Lo afferma l'American Institute for the Study of War, secondo cui "le truppe russe sono entrate adesso preferiscono un ritiro organizzato delle truppe invece di cercare di fermare completamente la controffensiva ucraina".

Per gli analisti americani, l'avanzata ucraina nella regione di Kherson, in corso da agosto, si è "probabilmente rivelata vincente e il ritiro della Russia dalla sponda occidentale del Dnepr non è certo una trappola mirata ad attirare le truppe ucraine in una difficile battaglia vicino a Kherson", come suggeriscono alcune fonti ucraine e occidentali.