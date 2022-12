Ucraina: Isw, 'Russia non rinuncia a propri obiettivi nonostante parole Peskov'

Ucraina: Isw, 'Russia non rinuncia a propri obiettivi nonostante parole ...

Washington, 9 dic. (Adnkronos) - "Dmitry Peskov ha riconosciuto per la prima volta che l'attuale obiettivo di Mosca è quello di impadronirsi completamente di quattro regioni ucraine parzialmente occupate". Lo premette l'Istituto americano per lo studio della guerra (Isw), ...

(Adnkronos) – "Dmitry Peskov ha riconosciuto per la prima volta che l'attuale obiettivo di Mosca è quello di impadronirsi completamente di quattro regioni ucraine parzialmente occupate". Lo premette l'Istituto americano per lo studio della guerra (Isw), sottolineando tuttavia che il portavoce del Cremlino ha ribadito che Mosca sta ancora perseguendo i suoi obiettivi di "smilitarizzazione" e "denazificazione" in Ucraina, "il che conferma che la Russia intende arrivare a un cambio di leadership e all'eliminazione della capacità di resistere a futuri attacchi o pressioni russe".