Ucraina: Iv aderisce a manifestazione Sant'Egidio

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Italia Viva aderisce alla manifestazione promossa da Sant'Egidio domani alle 17.30 piazza SS. Apostoli, per la pace in Europa e per continuare a fare ogni sforzo per evitare un conflitto militare in Ucraina”. Lo annuncia Luciano Nobili, deputato e componente della cabina nazionale di regia di Italia Viva.

“Parteciperemo perché l’Europa deve continuare ad essere l’isola di pace che conosciamo e perché l’Italia sia in prima linea nell’impegno diplomatico per scongiurare una nuova guerra”, conclude.