Ucraina: Iv, mercoledì vicepremier Stefanishyna in Senato su crimini contro donne

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “La vice premier Ucraina Olha Stefanishyna ha dato la sua disponibilità per un collegamento video con il Senato: la data più probabile per l’audizione sarà mercoledì 13 alle 14,30. Un incontro che abbiamo proposto e voluto come Italia Viva e che ho personalmente avanzato in Commissione Femminicidio ed alla presidenza del Senato per ascoltare e portare all’attenzione del Parlamento italiano i crimini contro le donne e i bambini in questa guerra.

Il corpo delle donne ucraine è usato come trofeo di guerra dai soldati russi. Abbiamo ritenuto doveroso che il parlamento potesse ascoltare il racconto di questo orrore. Sono fatti che devono rimanere agli atti della storia e di questa XVIII Legislatura”. Così in un post sui social la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione Femmincidio.