I jet privati degli oligarchi russi ora si trovano a Dubai e Abu Dhabi. Volavano soprattutto in Francia, Svizzera e Regno Unito, ma anche in Italia.

I jet privati degli oligarchi russi ora si trovano a Dubai e Abu Dhabi. Volavano soprattutto in Francia, Svizzera e Regno Unito, ma anche in Italia.

Ucraina, jet privati degli oligarchi russi: ora sono a Dubai e Abu Dhabi

I jet privati degli oligarchi russi ora si trovano a Dubai e Abu Dhabi. Gli oligarchi volavano soprattutto in Svizzera, in Francia e nel Regno Unito. In questo periodo invernale erano soliti andare anche in Italia, in modo particolare in Sardegna e Sicilia. Le destinazioni ora sono off limits per i loro jet privati, mentre dentro la Commissione Europea, secondo quanto appreso dal Corriere da fonti di Bruxelles, c’è chi si chiede se è il caso di prendere una misura del genere.

Nell’ultimo mese tra Mosca-San Pietroburgo ed Europa si sono registrati 1.200 voli privati, una quarantina al giorno. Incrociando i database specializzati, il Corriere ha calcolato che in Europa sono attivi 47 jet privati di proprietà diretta di 21 oligarchi. Nelle ultime ore alcuni di questi velivoli sono stati spostati fuori da mosca, verso gli Emirati Arabi Uniti, Israele, Germania, Lettonia e Svizzera.

Gli approdi e le rotte

In questo momento non è chiaro se a bordo dei velivoli erano presenti le famiglie dei miliardari russi e se è stata solo una mossa per mettere in salvo i jet ed effetti personali. Alcuni preferiscono noleggiare jet di proprietà di società specializzate, senza comprarli direttamente. Ora sta emergendo che in questi giorni Dubai, Abu Dhabi e Tel Aviv sono diventati approdi sicuri. A gennaio 2022 ci sono stati 1.200 voli tra Russia ed Europa.

530 di questi risultano concentrati su sette direttrici che vedono un unico aeroporto russo di riferimento, Mosca Vnikovo, e collegamenti con Ginevra, Chambery-Savoia, Nizza, Riga, Zurigo, Londra Luton e Belgrado. A febbraio ci sono stati 2.181 voli privati in Russia. Il 61% ha riguardato tratte internazionali, il 39% interne. Tra questi ci sono spostamenti del Boeing 787-8 di Roman Abramovich, uno dei suoi cinque velivoli privati.