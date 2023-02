Ucraina, Joe Biden in visita a sorpresa a Kiev

Kiev, 20 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa prima dell’anniversario dell’invasione russa che ricorre il 24 febbraio. Biden ha incontrato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky al quale ha promesso un altro mezzo miliardo di dollari di assistenza militare; un pacchetto che includerà equipaggiamenti militari, munizioni e sistemi d’arma Javelin e Howitzer.

Dal canto suo, Zelensky ha ringraziato Biden per la visita, definendola “un segnale estremamente importante di sostegno per tutti gli ucraini”, aggiugngendo che “la Russia non ha alcuna chance di vincere la guerra contro l’Ucraina.

“Sono a Kiev per riaffermare il nostro saldo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina – ha detto Biden – quando Putin ha lanciato la sua invasione, quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter resistere più a lungo di noi. Ma si sbagliava di grosso. L’Ucraina è ancora qui, la democrazia è ancora qui.

Nei prossimi giorni annunceremo ulteriori sanzioni contro le elite e le aziende che stanno cercando di eludere le restrizioni o rifornire di nuovo la macchina da guerra russa”.

“Siamo qui per restare al vostro fianco”, ha concluso Biden prima di abbracciare il presidente Zelensky.