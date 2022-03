Ucraina, Julia scappa a 18 anni con le stampelle: “Spero finisca presto”

Julia è una ragazza di 18 anni che è arrivata in Italia dopo tre giorni di viaggio. Per fuggire dalla guerra ha viaggiato con le stampelle.

Julia è una ragazza di 18 anni che è arrivata in Italia dopo tre giorni di viaggio. Per fuggire dalla guerra ha viaggiato con le stampelle, ancora convalescente dopo un’operazione.

Con le sue stampelle ha intrapreso un viaggio per fuggire dall’Ucraina e, dopo tre giorni, è arrivata a Roma. Come lei, da giorni sull’Ostiense arrivano pullman pieni di donne e bambini che stanno scappando. “Non ci sono state esplosioni nella nostra città, ma suonavano le sirene e abbiamo passato tutta la notte nel seminterrato” ha dichiarato a Fanpage.it. Julia è nata e cresciuta a Ternopil, una città dell’Ucraina occidentale ad una settantina di km dal confine con la Polonia.

Julia è arrivata in Italia dai nonni materni dopo aver subito il terzo intervento ad una gamba, a causa di un incidente sulla moto. Doveva restare ferma ma a causa della guerra ha dovuto affrontare questo viaggio.

Il viaggio di Julia

Nella giornata di venerdì 25 febbraio è iniziato il viaggio di Julia e della sua famiglia. A causa delle lunghe code alla frontiera di cittadini ucraini in fuga alla guerra, il viaggio si è concluso nella giornata di ieri, 28 febbraio.

Julia ha compiuto il suo viaggio da convalescente, con le stampelle. “È stato molto difficile perché sono infortunata. Anche lasciare il Paese è stato difficile perché c’erano molti posti di blocco: il viaggio è durato tre giorni e mezzo. Fino ad ora venivo in Italia come turista, ma poi tornavo a casa. Spero finisca presto, perché voglio tornare a casa” ha raccontato Julia, dopo essere salita nell’automobile dei suoi nonni. La nonna di Julia ha raccontato che, nonostante la figlia e la nipote siano arrivate a Roma, è molto preoccupata per il figlio e per gli altri due nipoti, che sono rimasti in Ucraina.

“Lui non può partire e la moglie senza di lui non viene. Loro adesso sono nel bunker, scappano ogni tanto ed escono solo per mangiare, ma vivono nel terrore” ha raccontato.