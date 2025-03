Ucraina, Kallas: condizioni poste dimostrano che Mosca non vuole pace

Milano, 17 mar. (askanews) – Le condizioni poste dalla Russia per accettare un cessate-il-fuoco nel conflitto in Ucraina dimostrano che Mosca non vuole veramente la pace. Lo ha dichiarato Kaja Kallas, capo della politica estera dell’Unione Europea.

“Le condizioni che hanno presentato dimostrano che in realtà non vogliono la pace, perché stanno presentando come condizioni tutti gli obiettivi finali che vogliono raggiungere con la guerra”, ha dichiarato alla stampa a Bruxelles.