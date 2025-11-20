Ucraina, Kallas: pace può farsi solo con europei e ucraini

Milano, 20 nov. (askanews) – “”Quello che noi europei abbiamo sempre sostenuto è una pace giusta e duratura e accogliamo con favore qualsiasi sforzo per raggiungerla. Naturalmente, affinché un piano funzioni, è necessario che ucraini ed europei siano coinvolti, questo è molto chiaro”, ha dichiarato questa mattina a Bruxelles l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Kaja Kallas, in risposta al nuovo piano di pace presentato dagli Stati Uniti, che prevede che Kiev accetti di cedere territori e dimezzare il suo esercito.