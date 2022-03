Teheran, 1 mar. (Adnkronos) – L'Ucraina è "vittima delle crisi create dagli Usa". Lo ha affermato la Guida Suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei, in un discorso trasmesso in tv secondo dichiarazioni riportate dai media iraniani. La Repubblica Islamica, ha detto, è "contraria alla guerra e alla distruzione" e vuole la "fine della guerra" in Ucraina.