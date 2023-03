Ucraina: Kiev, a Bakhmut situazione resta sotto controllo

Kiev, 29 mar. (Adnkronos) - Resta ''sotto controllo'' la situazione nella città assediata dai russi di Bakhmut, nel Donbass. Lo ha detto l'esercito di Kiev, affermando che i combattimenti più pesanti sono ora concentrati in diverse zone nelle regioni orientali ...

Kiev, 29 mar. (Adnkronos) – Resta ''sotto controllo'' la situazione nella città assediata dai russi di Bakhmut, nel Donbass. Lo ha detto l'esercito di Kiev, affermando che i combattimenti più pesanti sono ora concentrati in diverse zone nelle regioni orientali di Donetsk e Luhansk. Le unità ucraine hanno respinto gli ultimi sforzi delle forze russe per avanzare e, in particolare, nelle ultime 24 ore sono stati respinti 24 attacchi russi.