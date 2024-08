Ucraina: Kiev, 'distruggeremo altre infrastrutture militari russe'

Kiev, 11 ago. (Adnkronos/Dpa) – Dopo l'ultimo attacco aereo russo che, secondo quanto dichiarato da Kiev, ha ucciso due persone vicino alla capitale, l'Ucraina si concentrerà ancora sulla distruzione delle infrastrutture militari russe. Lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andrii Yermak.

Per evitare la morte di civili, è necessario negare alla Russia la capacità di uccidere, ha scritto Yermak su Telegram, dove ha pubblicato anche un video che mostra le forze di soccorso che scavano tra le macerie di un edificio distrutto.

"È necessario distruggere le infrastrutture militari (della Russia) perché il nemico non accetta altri argomenti", ha spiegato Yermak, aggiungendo che l'Ucraina spera in un rapido via libera da parte degli alleati occidentali per poter utilizzare missili a lungo raggio contro il territorio russo.