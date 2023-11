Ucraina: Kiev, 'Mosca bombarda infrastrutture portuali a Odessa'

Kiev, 21 nov. (Adnkronos) – Un attacco russo ha colpito infrastrutture portuali e un edificio amministrativo nell’oblast di Odessa. Lo hanno riferito le Forze di difesa ucraine del sud, precisando che i raid hanno colpito il distretto di Bilhorod-Dnistrovskyi.

Secondo l'esercito di Kiev, non sono state segnalate vittime nell'attacco avvenuto per mezzo di missili aria-superficie, progettati per essere utilizzati contro le stazioni radar.

La Russia utilizza queste armi contro l’Ucraina “nel tentativo di individuare e distruggerne i sistemi di difesa aerea”, hanno affermato le Forze di difesa del sud. Gli attacchi contro i porti e le infrastrutture cerealicole dell’Ucraina si sono intensificati dopo che la Russia si è ritirata dalla Black Sea Grain Initiative il 17 luglio.