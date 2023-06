Ucraina: Kiev, 'no prove Mosca abbia dispiegato armi nucleari in Bielorussia'

Ucraina: Kiev, 'no prove Mosca abbia dispiegato armi nucleari in Bieloru...

Ucraina: Kiev, 'no prove Mosca abbia dispiegato armi nucleari in Bieloru...

Kiev, 19 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità ucraine hanno dichiarato di non avere ancora prove "solide" che dimostrino il dispiegamento da parte della Russia di armi nucleari in Bielorussia, dopo che la scorsa settimana Mosca e Minsk hanno annunciato di aver raggiunto u...

Kiev, 19 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità ucraine hanno dichiarato di non avere ancora prove "solide" che dimostrino il dispiegamento da parte della Russia di armi nucleari in Bielorussia, dopo che la scorsa settimana Mosca e Minsk hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per trasferire questo tipo di armi. "Non abbiamo prove concrete che le armi nucleari siano già state dispiegate nel territorio della Bielorussia", ha affermato Fedir Venislavski, deputato e membro del Comitato per la sicurezza nazionale, la difesa e l'intelligence del parlamento ucraino, dopo aver partecipato a un incontro con funzionari dei servizi di intelligence.

L'obiettivo di Kiev, ha aggiunto Venislavski, è continuare a lavorare con i suoi partner della comunità internazionale per prevenire le minacce alla sicurezza che potrebbero derivare dal trasferimento di armi nucleari alla Bielorussia.