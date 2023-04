Ucraina: Kiev, 'non annunceremo la controffensiva'

Kiev, 19 apr. (Adnkronos) - Kiev non farà annunci su un'eventuale controffensiva contro le forze russe. Lo ha detto alla televisione nazionale la vice ministra della Difesa ucraina Hanna Maliar. "È importante capire - ha dichiarato - che le forze armate non diranno mai '...

Kiev, 19 apr. (Adnkronos) – Kiev non farà annunci su un'eventuale controffensiva contro le forze russe. Lo ha detto alla televisione nazionale la vice ministra della Difesa ucraina Hanna Maliar. "È importante capire – ha dichiarato – che le forze armate non diranno mai 'domani lanceremo una controffensiva'. E' impossibile farlo, perché si tratta di informazioni riservate".

"La controffensiva non comporterebbe solo poche operazioni, ma piuttosto uno sforzo più ampio verso l'obiettivo strategico di liberare l'intero territorio ucraino dall'occupazione russa", ha aggiunto la Maliar, osservando che includerebbe un "ulteriore addestramento delle sue forze".

"Il piano per la controffensiva sarà pronto quando sapremo che il nemico non avrà il tempo di reagire", ha detto ancora. "Le nostre Forze Armate si preparano costantemente, quotidianamente, per la completa liberazione dei nostri territori. E questo prevede un enorme insieme di misure, non solo una controffensiva".