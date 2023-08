Ucraina: Kiev, 'nulla a che fare con droni che hanno attaccato navi russe'

Kiev, 2 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le forze armate ucraine hanno assicurato di non avere nulla a che fare con gli attacchi alle navi russe di ieri nel Mar Nero, così come invece denunciato da Mosca. Il portavoce della Marina ucraina, il capitano Dimitri Pletenchuk, ha smentito il min...

Kiev, 2 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le forze armate ucraine hanno assicurato di non avere nulla a che fare con gli attacchi alle navi russe di ieri nel Mar Nero, così come invece denunciato da Mosca. Il portavoce della Marina ucraina, il capitano Dimitri Pletenchuk, ha smentito il ministero della Difesa russo e ha assicurato che i droni marini utilizzati nell'attacco "non fanno parte della forza navale ucraina".

"Per quanto riguarda l'incidente che si sarebbe verificato, le forze navali non hanno nulla a che fare con esso", ha detto Pletenchuk a Radio Liberty, secondo l'agenzia di stampa ucraina Uniam.

Ieri il ministero della Difesa russo ha affermato di essere riuscito a neutralizzare "tre imbarcazioni senza equipaggio" che si stavano dirigendo verso due delle navi della sua flotta da guerra che pattugliano il Mar Nero, la 'Sergei Kotov' e la 'Vasili Bikov'.