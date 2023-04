Ucraina: Kiev, 'occupanti tagliano gola a prigionieri dopo l'interrogatorio'

Kiev, 27 apr. (Adnkronos) - Il servizio di sicurezza dell'Ucraina avrebbe la conferma che gli occupanti uccidono brutalmente i prigionieri di guerra ucraini dopo gli interrogatori. In un audio con una conversazione fra militari della Federazione Russa, di cui è entrato in possesso lo Sbu...

Kiev, 27 apr. (Adnkronos) – Il servizio di sicurezza dell'Ucraina avrebbe la conferma che gli occupanti uccidono brutalmente i prigionieri di guerra ucraini dopo gli interrogatori. In un audio con una conversazione fra militari della Federazione Russa, di cui è entrato in possesso lo Sbu, un soldato racconterebbe in dettaglio a un suo conoscente come taglia la gola a un prigioniero ucraino. "I prigionieri di guerra – afferma – non ha senso per noi tenerli. Una volta ottenute da loro tutte le informazioni, devono essere eliminati".

Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha comunicato di conoscere l'identità del 'carnefice', così come dove prestava servizio e con chi parlava. Si tratterebbe di Suchko Yevhen Yuriyovych, nato nel 1995 nella regione russa di Novgorod. È stato mobilitato nell'autunno del 2022 ed è stato dispiegato nella regione di Kharkiv.

"Lo Sbu sta lavorando per garantire che Suchko e ogni criminale di guerra della Federazione Russa ricevano la meritata punizione per le loro atrocità", ha affermato il servizio di sicurezza ucraino, aggiungendo che "sono in corso oltre 35.000 procedimenti penali per violazioni delle leggi e dei costumi di guerra".