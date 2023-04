Ucraina: Kiev, 'preparazione controffensiva e liberazione Crimea secondo i piani'

Kiev, 18 apr. (Adnkronos) – "La preparazione della controffensiva e della liberazione della Crimea procedono secondo i piani". Lo ha detto al sito ucraino 'New Voice' il capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino Kyrylo Budanov, aggiungendo di non voler fornire ulteriori particolari.

"Non date retta a tutto ciò che si legge su Internet, nessuno può ancora conoscere la situazione", ha detto ancora Budanov, secondo cui la Russia "è passata a un'operazione di difesa strategica per mantenere i territori conquistati".

"C'è ancora tempo prima di entrare in Crimea – ha affermato il capo dell'intelligence ucraina – Attualmente non esiste alcun potenziale offensivo per condurre un'operazione offensiva strategica in Russia".