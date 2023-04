Ucraina, "Kiev pronta a controffensiva, ma difficile mantenere motivazione soldati"

Washington, 4 apr. (Adnkronos) - "Grazie alle armi occidentali e alle unità d'assalto di nuova creazione, l'Ucraina è pronta per una decisiva controffensiva primaverile, ma la dura prova sarà recuperare le perdite e mantenere la motivazione delle truppe stanche de...

Washington, 4 apr. (Adnkronos) – "Grazie alle armi occidentali e alle unità d'assalto di nuova creazione, l'Ucraina è pronta per una decisiva controffensiva primaverile, ma la dura prova sarà recuperare le perdite e mantenere la motivazione delle truppe stanche della guerra". Lo scrive il New York Times, secondo cui "il successo dell'Ucraina nelle battaglie nel sud-est dimostrerebbe al mondo il declino del potere militare della Federazione Russa, ridurrebbe le preoccupazioni che la guerra sia entrata nella palude e, molto probabilmente, incoraggerebbe gli alleati dell'Ucraina ad armare e a finanziare ulteriormente Kiev".

"Gli ufficiali ucraini – aggiunge il quotidiano americano – dovranno organizzare attacchi di artiglieria, fanteria e veicoli corazzati per sfondare le trincee russe, superare trappole per carri armati e campi minati. Nel sud, le unità russe stanno costruendo posizioni difensive dopo essere state espulse dalla regione di Kherson a novembre. I carri armati Modern Western, che hanno una migliore resistenza alla potenza di fuoco, saranno cruciali per l'eliminazione di queste posizioni".