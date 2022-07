Ucraina: Kiev, 'russi allestiscono base nell'aeroporto bielorusso di Ziabrivka'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Sul territorio bielorusso sono presenti le forze armate russe a cui Minsk ha concesso l'aeroporto di Ziabrivka e dove stanno allestendo una base militare russa. Sul territorio dell aerodromo ora si trovano una divisione missilistica Iskander M e una divisione missilistica C400 3 Y della Federazione Russa.

Inoltre la Bielorussia si sta preparando per ricevere le armi promesse dalla Russia, nella periferia di Minsk stanno allestendo gli appositi capannoni per contenerle". Lo ha detto in conferenza stampa Oleksii Hromov, vice del capo del dipartimento operativo delle forze armate dell'Ucraina.