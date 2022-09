Ucraina: Kiev, 'Russia non potrà formare nuovo corpo d'armata prima di fine novembre'

Kiev, 3 set. (Adnkronos) – Il 40% delle nuove unità russe per la guerra in Ucraina non è pronto per il combattimento. Vadym Skibitskyi, un rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, lo ha dichiarato alla televisione militare ucraina, spiegando che "a causa dei guasti alle attrezzature militari e delle perdite catastrofiche di personale e mezzi, la Russia sta cercando di creare nuove unità e formazioni militari, ma che un nuovo corpo d'armata in Russia potrà essere formato solo alla fine di novembre".

"La storia con il Terzo Corpo d'Armata si trascinerà fino a novembre – ha aggiunto – Il problema sono le risorse umane. Il personale specializzato. Ci vogliono 3-4 mesi per formare uno specialista ". Altro problema evidenziato da Skibitsky è quello dell'equipaggiamento e delle armi, perché tutte le attrezzature erano nell'arsenale dei battaglioni impiegati in Ucraina tra febbraio e marzo.