Ucraina, Kiev si lamenta dei Mig-29: "Non abbastanza moderni"

Kiev, 28 mar. (Adnkronos/Europa Press) – "I Mig-29? Non abbastanza moderni". Il portavoce dell'aeronautica ucraina, Yuri Ignat, si lamentato degli aerei militari, forniti da alcuni Paesi europei. Nonostante siano stati tanto sollecitati da Kiev, spiega, rafforzano solo parzialmente le capacità di difesa aerea in quanto si tratta di caccia non equipaggiati di stazione radar. "Non possono trasportare missili tecnologicamente all'avanguardia" sottolinea. "Alcuni dei sistemi di comunicazione e navigazione aerea sono stati aggiornati – ha precisato Ignat -. Ma è necessario capire che abbiamo bisogno di moderni aerei polivalenti e da questi dipende l'esito della guerra che stiamo conducendo contro l'aggressore".

L'Ucraina sta lavorando per ricevere caccia più moderni nel prossimo futuro, in particolare gli F-16 e F-15 dagli Stati Uniti o i loro equivalenti europei, il Tornado tedesco o il Gripen svedese.