Ucraina, Kiev sotto attacco tutta la notte

Milano, 25 nov. (askanews) – Nella notte la città di Kiev ha subito un massiccio attacco combinato da parte della Russia, con missili da crociera navali, missili balistici e un gran numero di droni d’attacco. Durante la notte l’esercito ucraino ha lanciato l’allarme per lo spostamento di missili balistici verso Kiev.

Sono almeno sei le persone rimaste uccise nell’attacco russo e in alcune zone di Kiev si sono verificate interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica.

Il ministero dell’energia ucraino ha segnalato che un “attacco massiccio” russo è stato lanciato contro le infrastrutture energetiche del paese.