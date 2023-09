Ucraina: Kim a Putin, 'Russia sconfiggerà le 'forze del male''**

Mosca, 13 set. (Adnkronos) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso il suo più forte sostegno alla guerra di Mosca contro l’Ucraina fin dall’inizio del vertice in Russia con Vladimir Putin, dicendo al presidente russo che “la Russia emergerà vittoriosa nella lo...

Mosca, 13 set. (Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso il suo più forte sostegno alla guerra di Mosca contro l’Ucraina fin dall’inizio del vertice in Russia con Vladimir Putin, dicendo al presidente russo che “la Russia emergerà vittoriosa nella lotta per punire le forze del male che perseguono ambiziosamente l’egemonia e l’espansione”. Senza nominare l’Ucraina, ma riferendosi all'“operazione militare” della Russia, Kim ha affermato che “l’esercito russo e il suo popolo erediteranno la brillante tradizione della vittoria” e dimostreranno la loro reputazione in prima linea nell’“operazione militare”.

Il leader nordcoreano ha aggiunto che lui e Putin hanno avuto una “discussione approfondita sul panorama politico e militare della penisola coreana e dell’Europa”. Kim ha promesso di instaurare “una nuova era di amicizia centenaria” tra i due paesi, e ha proposto un brindisi alla “nuova grande vittoria della Russia” e alla salute di Putin. I paesi occidentali hanno avvertito che Putin cercherà un accordo sulle armi con Kim per rafforzare la sua guerra, che si protrae da 18 mesi e ha lasciato l’esercito di Mosca a corto di rifornimenti e manodopera.