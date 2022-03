Ucraina: Klitschko, 'a Kiev nuovo coprifuoco rafforzato fino a 23 mattina'**

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – Nella capitale ucraina – colpita da una nuova ondata di attacchi di artiglieria russa su obiettivi civili – torna il coprifuoco 'rafforzato', che sarà in vigore dalle 20 di oggi fino alle 7 di mattino di mercoledì 23 .

Lo comunica in un videomessaggio su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, spiegando che domani non funzioneranno negozi, farmacie, distributori di benzina, uffici pubblici. "Pertanto, chiedo a tutti di rimanere a casa o nei rifugi" mentre "potranno circolare in città solo le persone dotate di permessi speciali".

Klitschko ha anche fatto il punto sui danni provocati dagli attacchi della scorsa notte, con sei condomini colpiti dai bombardamenti di cui tre ormai inagibili.

"Danneggiati anche i locali di due scuole e di due asili" aggiunge il sindaco della capitale, che segnala anche come "a causa degli incendi dopo gli attacchi aerei nella capitale e nella regione, si osserva un inquinamento atmosferico" che spinge le autorità a chiedere ai cittadini di "non aprire le finestre" e all'esterno di indossare una mascherina tipo FFP2.