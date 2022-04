Ucraina: Kotin (Energoatom), 'combustibile da russi? Solo Westinghouse e in autonomia'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "La Russia ci riforniva con la metà del combustibile nucleare. Ma dall'inizio della guerra abbiamo cancellato le forniture". Lo conferma all'Adnkronos Petro Kotin, ceo e numero uno di Energoatom, spiegando che "il nostro rapporto ormai prosegue solo con Westinghouse Electric Company.

Siamo certi di avere scorte di combustibile sufficienti per due anni. Ed intendiamo potenziare sotto il controllo tecnico di Westinghouse la nostra produzione di alcune componenti di combustibile, cosa che già in parte facciamo, in modo da essere autonomi".

di Roberta Lanzara)