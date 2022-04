Ucraina, Kuleba: chiediamo solo tre cose, armi, armi e armi

Bruxelles, 7 apr. (askanews) – “La mia agenda è molto semplice, ha solo tre punti: armi, armi e armi. Il modo migliore per aiutare l’Ucraina ora è fornirle tutto ciò che è necessario per contenere Putin e sconfiggere l’esercito russo in Ucraina, nel territorio dell’Ucraina, in modo che la guerra non si estenda ulteriormente”.

Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Bruxelles, al suo arrivo al quartier generale della Nato dove incontra i ministri degli Esteri dei paesi dell’Alleanza.