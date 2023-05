Ucraina: Kuleba, 'controffensiva? parlare di meno e lavorare di più per realizzarla'

Kiev, 2 mag. (Adnkronos) - “Lavorare di più e parlare di meno”. E' questa la ricetta del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba per realizzare la controffensiva contro l'esercito russo. Commentando le dichiarazioni di alcuni esperti militari, il capo della diplomazi...

Kiev, 2 mag. (Adnkronos) – “Lavorare di più e parlare di meno”. E' questa la ricetta del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba per realizzare la controffensiva contro l'esercito russo. Commentando le dichiarazioni di alcuni esperti militari, il capo della diplomazia ha affermato che coloro che sostengono la tesi del "fallimento" nella preparazione dell'atteso contrattacco di Kiev "sono gli stessi esperti e media che, alla vigilia del 24 febbraio, avevano affermato che l'Ucraina non avrebbe resistito ai colpi della Russia. Gli scettici avevano detto 'tre giorni'. Gli ottimisti 'una settimana e moriremo tutti'. Dobbiamo parlare meno della controffensiva e lavorare di più per realizzarla. E lo facciamo al 120% ogni giorno".

Kuleba ha inoltre osservato che il comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhny e il presidente Volodymyr Zelensky tengono continuamente incontri e negoziati con i partner occidentali, con i quali il tema delle armi per la controffensiva è sempre presente.