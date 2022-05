Ucraina, Kuleba: evacuazione civili a Mariupol è molto fragile

Milano, 2 mag. (askanews) – L’evacuazione dei civili da Mariupol, in corso, è “molto fragile” e “potrebbe crollare in qualsiasi momento”: lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba durante una conferenza stampa a Kiev: “L’evacuazione è in corso. Tutto quello che posso dire finora è lodare gli instancabili sforzi delle Nazioni Unite e del Comitato Internazionale della Croce Rossa per portarla a termine. Ma tutto è molto fragile, le cose possono cambiare da un momento all’altro.

Quindi è meglio aspettare che l’evacuazione finisca”, ha dichiarato Kuleba.