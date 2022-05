Ucraina: Kuleba, 'Germania sia leader in processo per adesione a Ue'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha informato la Germania sullo stato del processo di candidatura dell'Ucraina all'Ue affermando: "Abbiamo avuto una conversazione molto interessante con i tedeschi. Ho detto loro che prima o poi l'Ucraina otterrà lo status di candidato.

Di conseguenza la scelta che hanno davanti le elite tedesche è molto semplice: condurre questo processo e iscrivere i loro nomi nella storia dell'Europa, o accadrà comunque anche senza la loro leadership. Gli ho spiegato che sarebbe meglio per la Germania essere in prima linea in questo processo".