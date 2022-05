Ucraina: Kuleba, 'improbabile sblocco Nato esportazioni marittime'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – E' improbabile che la Nato sblocchi con la forza le esportazioni alimentari marittime dall'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, a Davos prima dell'inizio del World Economic Forum. "Se la Nato non ha chiuso i cieli dell'Ucraina durante i momenti più tragici della guerra, allora perché aprirebbe il mare?", si è chiesto il ministro, aggiungendo di sperarlo "con tutto il cuore, ma non credo che ci sarà abbastanza forza e coraggio per trovare una soluzione così forte".

Allo stesso tempo, Kuleba ha aggiunto che l'Ucraina sta attualmente cercando una soluzione al problema: "Sappiamo che, se il ciclo agricolo viene interrotto, questo porterà a problemi a lungo termine riguardo il cibo nel mondo". Il ministro degli Esteri inoltre ha affermato che anche se la Russia firmerà garanzie per le esportazioni, potrebbe comunque violare l'accordo in qualsiasi momento: "La Russia è completamente imprevedibile nel suo comportamento", ha concluso.