Ucraina, Kuleba: serve una strategia comune per il Mar Nero

Milano, 13 apr. (askanews) – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha esortato i paesi occidentali ad adottare una “strategia coerente per il Mar Nero” per cacciare la Russia dalla regione. Parlando a una conferenza sulla sicurezza del Mar Nero, Kuleba ha affermato che è “tempo di costruire una rete di sicurezza completa per tutte le nazioni della regione che si sentono minacciate”.