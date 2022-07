Ucraina: Kuleba, 'Slovenia consegnerà attrezzature per sminamento'

Kiev, 27 lug. (Adnkronos) – La Slovenia fornirà all'Ucraina le attrezzature necessarie per lo sminamento civile e aiuterà nella ricostruzione di Kharkiv. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Ci troviamo di fronte a un'altra sfida importante: lo sminamento dei territori liberati – ha spiegato in una conferenza stampa a Kiev con il ministro degli Esteri sloveno Tanya Fayon – Oggi abbiamo avuto una conversazione sostanziale su come la Slovenia invierà, attraverso il Meccanismo di protezione civile della Ue, le attrezzature necessarie per lo sminamento civile in Ucraina".

Kuleba ha aggiunto che la Slovenia continuerà a fornire aiuti umanitari all'Ucraina e ha sottolineato che parteciperà attivamente alla ricostruzione dell'Ucraina, in particolare al ripristino dei trasporti pubblici e dell'Istituto di protesi di Kharkiv.