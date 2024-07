Ucraina, Kuleba viaggia in Cina per vedere il premier Wang Yi

Canton (Cina), 24 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba è in viaggio in Cina come parte degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina. Kuleba ha incontrato a Canton il premier cinese Wang Yi. "La Cina ritiene che la ...