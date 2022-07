Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Nella regione del Donetsk ci sono continue interruzioni delle forniture di acqua e di corrente. E' impossibile ripristinare la fornitura del gas prima della conclusione delle azioni belliche: per questo, nella regione devono restare meno civili possibile".

Lo afferma il governatore del Donetsk, Pavlo Kyrylenko, in collegamento con il canale Freedom', il canale in lingua russa creato dal ministero per le Politiche Informative ucraino.