Ucraina, l’allerta della polizia: “Attenzione alle truffe sulle donazioni”

La Polizia di Stato allerta i cittadini italiani riguardo alle truffe sulle donazioni per l'Ucraina: "Attenzione alla messaggistica istantanea".

La Guardia di Finanza e la Polizia lanciano l’allarme sulle donazioni per l’Ucraina: “Attenzione alle truffe online”. Secondo le autorità, infatti, sarebbero state smascherate alcune attività illegali attraverso i sistemi di messaggistica istantanea.

Ucraina, l’alert della Polizia: “Attenzione alle truffe sulle donazioni”

Così come successo in tempi di pandemia, anche in tempo di guerra le truffe sul web sono dietro l’angolo: questo è il monito lanciato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, atto ad avvisare gli italiani sulle donazioni per il popolo ucraino.

Le autorità competenti stanno effettuando da settimane un’ampia attivtà di moniraggio sul web per smascherare tutte le attività truffaldine prevalentemente attraverso l’uso di messaggistica istantanea.

I consigli della Polizia

Per non incappare in queste truffe e per evitare che questo genere di crimine possa scoraggiare gli italiani a donare, la Polizia di Stato ha voluto dare dei consigli.

Prima di tutto, si avvisa che tutte le raccolte fondi a scopo benefico solitamente vengono concordate con l’ente pubblico al quale verrà destinata la somma raccolta, e che tutte le indicazioni sono presenti sui canali istituzionali e social.

Nel caso questo non avvenisse, è dovere del cittadini verificare che sulla pagina web dell’ente siano presenti le coordinate bancarie, diffidando dalle richieste di versamento tramite carte di credito.

Per qualsiasi dubbio, la Polizia invita i cittadini a contattare gli uffici della Polizia Postale e delle comunicazioni sul territorio nazionale, rintracciabili tramite sito web e numeri di telefoni appositi.